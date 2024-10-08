Обучение у профи и зарплату от 500 тысяч рублей предлагают шеф-повару в Сочи

В Сочи ищут шеф-повара с зарплатой от 500 тыс. руб. для релокации в Екатеринбург. Работодатель обещает обучение и наставничество от именитых шефов Бельгии, Франции, двухэтажную, оборудованную по последнему слову техники кухню и профессиональную команду поваров, кондитеров и пекарей. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Сириусе нужен ИТ-специалист по направлению DWH-разработчик. Специалисту предлагают доход от 275 тыс. до 440 тыс. руб. до вычета налогов. Работодатель уточнил, что занимается строительством платформы аналитической обработки больших данных и ищет эксперта. В обязанности специалиста входят разработка предметно-ориентированного фреймворка загрузки данных в хранилище, а также наращивание экспертности пользователей платформы.

В Сочи опубликовали вакансию для работы из дома. Редактору по обучению нейросетей с зарплатой от 75 тыс. руб. до вычета налогов предстоит писать и редактировать тексты для нейросети, регулярно проверять, оценивать и исправлять чужие тексты.

В Сочи требуется продуктолог на направление девелопмента с доходом от 300 тыс. руб. на руки. Из обязанностей — формирование стандарта продуктовой линейки курортной недвижимости в классах бизнес и премиум, определение портрета потребителя, оценка экономической эффективности принимаемых продуктовых решений. Работодатель хотел бы увидеть у кандидата релевантный опыт работы и наличие портфолио с описанием продукта. Вакансия предполагает релокацию в Ялту.

В Сочи ищут финансового советника на зарплату от 200 тыс. руб. до вычета налогов. Из обязанностей — ведение закрепленного клиентского портфеля, привлечение частного капитала в компанию. Работодатель ждет от кандидата высшее образование, релевантный опыт работы от трех лет, наличие собственной базы премиальных клиентов.

Также в сеть лазерной хирургии в Сочи требуется врач-флеболог на зарплату от 150 тыс. до 300 тыс. руб. на руки. Кандидат будет осуществлять диагностику и лечение в условиях амбулаторного приема. От соискателя требуется опыт работы, наличие действующего сертификата хирурга, знание УЗИ будет преимуществом.

Мария Удовик