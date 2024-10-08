На Кубани недельная заболеваемость коронавирусом выросла до 700 случаев

В Краснодарском крае с 30 сентября по 6 октября выявили 723 случая заболевания коронавирусом. Как сообщает оперштаб региона, среди заразившихся около 100 детей. С выздоровлением выписали 744 человека.

Больше всего заражений выявили в Краснодаре — около 290 случаев, в Новороссийске — более 60, в Сочи — более 50, в Горячем Ключе — 36, в Тимашевском районе — 33, в Кущевском — 30. Еще 18 случаев заболевания зарегистрировали в Армавире, по 16 — в Абинском и Мостовском районах, 13 — в Староминском, 10 — в Динском районе.

В Белоглинском, Курганинском и Северском районах выявили по девять заболевших, в Кавказском и Кореновском — по восемь, в Анапе, Белореченском, Брюховецком, Ейском, Крымском, Павловском, Усть-Лабинском районах и Геленджике — по семь. По шесть заразившихся врачи фиксируют в Апшеронском, Выселковском, Каневском, Приморско-Ахтарском и Туапсинском районах, по пять — в Красноармейском, Отрадненском, Славянском районах. В Новокубанском районе четверо заразившихся, в Лабинском — трое, в Крыловском, Тихорецком, Успенском — по двое и в Гулькевичском — один.

Татьяна Ручкина