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В Сочи завели дело из-за использования персональных данных клиентов «ВымпелКома»

В Сочи возбудили уголовное дело по факту использования информации о персональных данных владельцев абонентских номеров ПАО «ВымпелКом». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, в ведомство с просьбой провести проверку обратился гендиректор оператора связи.

Сотрудники прокуратуры установили, что гражданин, используя служебный компьютер, неправомерно получил информацию о персональных данных владельцев абонентских номеров. Впоследствии он планировал продать полученную информацию через мессенджер.

Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел полиции. По результатам их рассмотрения в МВД возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование компьютерной информации, совершенное с использованием своего служебного положения). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль.

Татьяна Ручкина

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