На Кубани осудят водителя за ДТП с погибшим спортсменами из Липецкой области

Следственный отдел по Тихорецкому району завершил расследование уголовного дела в отношении водителя за ДТП, в котором погибли тренер и несовершеннолетняя спортсменка из Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 1 апреля 2024 года водитель Skoda Octavia, ранее привлекавшийся к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, двигался пьяным по трассе «Кавказ» из Кропоткина в Тихорецк. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой», которой управлял 33-летний тренер из Липецкой области. В машине на пассажирских местах находились четверо спортсменов-велосипедистов в возрасте от 12 до 17 лет.

В ДТП на месте умер тренер. Подростков с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение, где спустя несколько недель скончалась 17-летняя спортсменка. Остальным несовершеннолетним, пострадавшим в ДТП, был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель, выехавший на встречную полосу, обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264), и повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Фигурант полностью признал вину. Его арестовали. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина