В Тихорецком районе проверяют экологическую обстановку после атаки дронов

В Тихорецком районе Краснодарского края проводят мониторинг экологической обстановки после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина

Специалисты проверяют состояние воды, почвы, а также производят замеры состояния воздуха. Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют санитарным нормам, а показатели атмосферного воздуха в поселке Каменном не превышают предельно допустимых концентраций. Радиационный фон в районе также остается в пределах допустимого.

Сотрудники Министерства природных ресурсов региона также проводят замеры состояния воздуха с помощью переносного газоанализатора. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) не зафиксировано. По результатам всех исследований экологическая обстановка оценивается как благополучная.

В ночь на 21 сентября в результате атаки БПЛА в районе были повреждены несколько домовладений. Сейчас продолжается восстановление объектов.

Нурий Бзасежев