В Тихорецком районе проверяют экологическую обстановку после атаки дронов
В Тихорецком районе Краснодарского края проводят мониторинг экологической обстановки после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональный оперштаб.
Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина
Специалисты проверяют состояние воды, почвы, а также производят замеры состояния воздуха. Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют санитарным нормам, а показатели атмосферного воздуха в поселке Каменном не превышают предельно допустимых концентраций. Радиационный фон в районе также остается в пределах допустимого.
Сотрудники Министерства природных ресурсов региона также проводят замеры состояния воздуха с помощью переносного газоанализатора. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) не зафиксировано. По результатам всех исследований экологическая обстановка оценивается как благополучная.
В ночь на 21 сентября в результате атаки БПЛА в районе были повреждены несколько домовладений. Сейчас продолжается восстановление объектов.