Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тихорецком районе проверяют экологическую обстановку после атаки дронов

В Тихорецком районе Краснодарского края проводят мониторинг экологической обстановки после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает региональный оперштаб.

Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина

Фото: Telegram-канал Анатолия Перепелина

Специалисты проверяют состояние воды, почвы, а также производят замеры состояния воздуха. Все отобранные пробы питьевой воды соответствуют санитарным нормам, а показатели атмосферного воздуха в поселке Каменном не превышают предельно допустимых концентраций. Радиационный фон в районе также остается в пределах допустимого.

Сотрудники Министерства природных ресурсов региона также проводят замеры состояния воздуха с помощью переносного газоанализатора. Превышений предельно допустимой концентрации (ПДК) не зафиксировано. По результатам всех исследований экологическая обстановка оценивается как благополучная.

В ночь на 21 сентября в результате атаки БПЛА в районе были повреждены несколько домовладений. Сейчас продолжается восстановление объектов.

Нурий Бзасежев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...