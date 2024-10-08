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На тюменской трассе в ДТП с грузовиком погиб водитель легковушки

На 13 км трассы Тюмень — Криводанова в Тюменском районе столкнулись легковая и грузовая машины. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в аварии погиб один человек.

В аварии погиб водитель Lada Granta, а большегруз Faw опрокинулся

В аварии погиб водитель Lada Granta, а большегруз Faw опрокинулся

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В аварии погиб водитель Lada Granta, а большегруз Faw опрокинулся

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, Lada Granta, за рулем которой был 50-летний водитель, выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовым автомобилем Faw. Большегруз, за рулем которого находился 42-летний мужчина, опрокинулся после удара.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Полина Хабарова

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