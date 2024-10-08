Глава Кубани установил ежемесячную надбавку для водителей скорой помощи

С октября 2024 года более 1,8 тыс. водителей скорой медицинской помощи Краснодарского края начнут получать региональную выплату в размере 5 тыс. руб. Об этом распорядился губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

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На территории края работают более 40 станций и отделений скорой медицинской помощи, обслуживающих более 700 санитарных автомобилей. Ежедневно на дежурстве находятся около 550 выездных бригад, охватывающих все районы региона.

По словам Вениамина Кондратьева, выплаты направлены на поддержку сотрудников социальной сферы региона и повышение оперативности оказания медицинской помощи.

Ранее глава Кубани предложил увеличить стимулирующие выплаты педагогам до 10 тыс. руб. с января 2025 года.

Нурий Бзасежев