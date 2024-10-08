Кубанский застройщик привлек 11,7 млрд рублей на строительство квартала в Омске

ВТБ предоставил кубанской девелоперской компании Dogma кредитную линию на 11,7 млрд руб. для строительства первой очереди жилого квартала «Снегири» в Омске. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства направят на возведение трех 21-этажных жилых корпусов, детского сада на 290 мест и котельной. Общая площадь застройки составит более 328 тыс. кв. м. Проект будет реализован в три очереди, ввод первой запланирован на 2027 год.

Квартал «Снегири» расположен в микрорайоне Московка и включает 7,5 тыс. квартир, благоустроенные дворы без машин, зоны отдыха и социальную инфраструктуру: школу, три детских сада и поликлинику.

Нурий Бзасежев