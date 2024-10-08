На Черноморском побережье Кубани на месяц отменят шесть пригородных поездов

С 10 октября по 13 ноября в Краснодарском крае изменится график движения пригородных поездов на участке Сочи — Мацеста. Временная отмена движения связана с укладкой новых железнодорожных путей на перегоне между тоннелями №6 и №7, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На период работ не будет курсировать маршрут Сочи — Имеретинский Курорт (№6816, №6815, №6818, №6817, №6826, №6823). Также изменится маршрут 24 электричек: вместо Сочи конечной станцией для ряда «Ласточек» станет Мацеста, где пассажиры смогут пересесть на городской транспорт.

За месяц на участке длиной 140 метров планируют уложить новые рельсы по технологии LVT (LowVibrationTrack), что снизит вибрацию и эксплуатационные расходы. Работы запланированы на межсезонье, когда пассажиропоток снижен.

Нурий Бзасежев