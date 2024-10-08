В Челнах задержали местного жителя с 10 свертками наркотиков

Полиция Набережных Челнов задержала 25-летнего мужчину. В ходе досмотра у него нашли 10 свертков с неизвестным веществом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Мужчина привлек к себе внимание полиции из-за подозрительного поведения. Изъятые 10 свертков направили на экспертизу. Полицейские в ходе обыска в квартире задержанного изъяли еще один полимерный пакет с похожим содержимым.

Исследование установило, что в пакетах было наркотическое вещество массой более 290 граммов.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 228.4 УК РФ. Жителя Набережных Челнов могут лишить свободы на срок до 8 лет.

Диана Соловьёва