Первые объекты «Винного города» в Геленджике откроют весной 2025 года

Первые объекты ТРК «Винный город» в Геленджике откроют весной 2025 года, сообщил на форуме «Биопом-2024» московский ресторатор, руководитель проекта Дмитрий Левицкий. Официальное открытие комплекса, который включает рестораны, магазины, музей имени Льва Голицына, учебный центр, экспо, ивент-холл, пляж и кинотеатр, запланировано к осени следующего года.

«Это огромный проект, включающий музей истории российского виноделия; самый большой в стране магазин, который займет порядка 1,5 тыс. кв. м площади; около десяти различных заведений, в том числе рестораны и бары от известных виноделен. Для B2B-сообщества нам хотелось создать место, где рождаются какие-то идеи, мысли, где виноделы знакомятся с новыми технологиями и пр. В том числе на территории комплекса планируется запуск двух ультрасовременных лабораторий»,— отметил господин Левицкий.

По его словам, под реализацию проекта «Винный город» выделено 40 тыс. кв. м в районе микрорайона Тонкий Мыс в Геленджике.

Инвестор проекта не раскрывается.

Наталья Решетняк