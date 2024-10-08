В Чувашии наркокурьер получил 7 лет колонии и лишился автомобиля

В Чувашии суд оставил без изменения приговор в отношении 48-летнего мужчины, пытавшегося сбыть крупную партию наркотических средств. Ему назначено 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

В Верховном Суде Чувашии рассматривалось дело осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд признал его виновным и назначил 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по ходатайству прокуратуры у осужденного конфисковали автомобиль марки «Land Rover» и мобильные телефоны, использовавшиеся для преступной деятельности.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года мужчина забрал из тайника во Владимирской области 3,5 кг синтетических наркотиков, предназначенных для сбыта в Удмуртии. По пути в Шумерлинском районе Чувашии его остановили полицейские, обнаружив наркотики в запасном колесе автомобиля.

Защитник осужденного обжаловал приговор, утверждая, что конфискация автомобиля была необоснованной, поскольку наркотики нашли не в салоне, а в запасном колесе. Он также просил переквалифицировать действия клиента на менее тяжкое преступление и снизить наказание. Однако, с учетом мнения прокуратуры, Верховный Суд Чувашии оставил приговор без изменений.

Анар Зейналов