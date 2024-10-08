Из-за пожара в Феодосии эвакуировали 1047 человек

В целях безопасности жителей, чьи дома расположены недалеко от зоны ЧС — в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, временно эвакуировали в пункты временного размещения 1047 человек. Об этом в своем Teleram-канале сообщил глава Феодосии Игорь Ткаченко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам мэра, после регистрации и медицинского осмотра пострадавшие были размещены в гостиницах и пансионатах города.

Игорь Ткаченко также выразил благодарность предпринимателям, которые откликнулись и предоставили помощь в размещении эвакуированных.

Утром 7 октября на нефтебазе в Феодосии возник пожар. Сейчас работы по ликвидации возгорания продолжаются, все службы остаются на оперативной связи со штабом.

Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Нурий Бзасежев