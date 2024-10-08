Обладатели «инженерного Оскара»: девелопер Forum победил в премии 100+ Awards

В Екатеринбурге назвали победителей четвертой Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards, которую прозвали «инженерным Оскаром». Премия приурочена к Международному форуму и выставке 100+ TechnoBuild, которая прошла в 11 раз и собрала уникальные проекты жилого и нежилого строительства со всей страны. В номинации Лучшее архитектурное решение среди жилых зданий – победу одержал екатеринбургский жилой комплекс «Высота» от девелопера Forum.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и генеральный директор Forum Сергей Мямин

Фото: предоставлено оргкомитетом 100+ AWARDS Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и генеральный директор Forum Сергей Мямин

Фото: предоставлено оргкомитетом 100+ AWARDS

Награду генеральному директору Forum Сергею Мямину вручил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

ЖК «Высота» построен в центральной части Екатеринбурга по ул. Нагорная, 12 и состоит из трех башен переменной этажности, так, комплекс создает образ горного хребта, местами покрытого железными рудами. ЖК гармоничном вписан в застройку второй половины прошлого века, в тоже время фасады «Высоты» выполнены в современном стиле, продолжая тенденции новой застройки. Отличительной чертой проекта девелопера Forum является эксплуатируемая кровля, где на крыше одной из секций для жителей предусмотрена терраса с мягкими зонами для отдыха.

По данным девелопера, работая над архитектурным обликом комплекса также вдохновлялись природой Урала. «Большей частью фасады решены штукатуркой белого и серого цвета, декоративные элементы, имитирующие железные руды, металлическими панелями "под медь". Декоративные элементы, имитируя горный склон, венчают две высокие секции, замыкаясь медной "короной"»,– говорится в описании проекта. Уральская идентичность прослеживается и во дворе-парке, где экологичность и связь с природой подчеркнута натуральными материалами, озеленением и ландшафтом территории. Как следует из описания проекта, при создании проекта девелопер старался придерживаться идеи, что продукт рождается от будущего резидента, а именно, его ценностей и представлений о комфорте.

По данным организаторов премии, в этом году за победу в 16 номинациях боролись 76 проектов. Всего оргкомитет получил 240 заявок из 27 регионов России. В состав жюри престижной премии вошли ведущие российские и иностранные специалисты стройотрасли, представители профильных органов госвласти и местного самоуправления.

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