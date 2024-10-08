Двухмесячный ребенок принял участие в фестивале триатлона в Сириусе

В воскресенье, 6 октября, на федеральной территории Сириус завершился юбилейный X фестиваль триатлона «IronStar Sochi Сириус», который объединил около 6 тыс. любителей спорта со всей страны, в том числе более 30 параатлетов. В соревнованиях принял участие двухмесячный ребенок, сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Фестиваль триатлона собрал участников из разных уголков страны, среди которых наибольшее количество спортсменов прибыло из Москвы, Кубани и Санкт-Петербурга. В соревнованиях также активно участвовали жители Сириуса — 95 человек. Самым юным участником оказался двухмесячный Федор Данилин, который принял участие в забеге Starkids на руках у родителей, а самым возрастным — 89-летний триатлет Борис Кириллов.

Кульминацией фестиваля стал триатлон IronStar 113, где участники преодолели 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. Среди мужчин первое место занял Алексей Осокин с результатом чуть менее четырех часов, а среди женщин победила Мария Курченко, завершившая гонку за 4 часа 25 минут. В этом году фестиваль расширился новыми состязаниями: в забеге Manstar на 5 км победил Михаил Логинов, а Дарина Усанова показала лучшее время среди подростков на дистанции 2 км в Juniorstar.

Фестиваль также включал женские и детские забеги, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8 и Olympic. В акватории Имеретинского порта Черного моря прошли заплывы Swimstar в трех форматах, включая эстафету для смешанных, мужских и женских команд.

Более 30 спортсменов с особенностями здоровья приняли участие во всех дистанциях и в специальной гонке IronStar 1/8 paratriathlon. За призовые места в гонце боролись 23 участника.

Мария Удовик