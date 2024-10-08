Спикер Заксобрания Кубани принял участие в парламентских слушаниях РФ

В Совете Федерации РФ состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В обсуждении слушаний принял председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Как отметила руководитель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, приоритеты бюджета — социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, достижение целей специальной военной операции, интеграция регионов Донбасса и Новороссии, поддержка участников СВО и их семей, а также технологическое развитие экономики и социальной сферы.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил, что проект бюджета направлен на финансовое обеспечение национальных целей развития и нацпроектов. Источником их реализации являются дополнительные ресурсы, полученные от роста экономики. Также бюджет получит дополнительные доходы от донастройки налоговой системы.

Юрий Бурлачко в своем телеграм-канале поделился: «Одним из важных решений стало повышение пенсий как для неработающих, так и для работающих пенсионеров начиная с января следующего года. Большое внимание уделяется поддержке семей с детьми. В проекте документа заложена индексация маткапитала. В целом более 1,7 трлн руб. направят на улучшение жизни семей, включая единовременные выплаты многодетным семьям».

Также спикер ЗСК отметил, что в бюджете учтено финансовое обеспечение обновленных национальных проектов. «При этом отрадно отметить, что в следующем году в стране продолжатся модернизация учреждений первичного звена здравоохранения, развитие сети действующих поликлиник всех уровней, создание современной инфраструктуры детсадов и ряд других направлений»,— написал он.

Обозначенные статьи социальных расходов, по словам господина Бурлачко, находятся в приоритете и в бюджете Краснодарского края. «Сейчас министерство финансов региона продолжает работу над проектом бюджета Кубани на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Уже можно говорить о том, что новый документ, как и прежде, сохранит свою социальную направленность. Вместе с тем в последние годы сформировался вектор становления бюджета развития, в котором будут предусмотрены средства на поддержку ключевых отраслей экономики. Уверен, эти тенденции в проекте сохранятся. Это отчасти подтверждается параметрами закона о внесении изменений в бюджет 2024–2026 годов. Речь идет о росте доходной его части. Залогом чего является крепкая экономика с работающими и развивающимися предприятиями. Детально мы будем рассматривать финансовый документ на октябрьской сессии»,— резюмировал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых