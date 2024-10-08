Вокзал Адлера стал лидером по количеству пользователей бесплатного Wi-Fi

Почти 2,2 Пб данных скачали пользователи бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях за три квартала 2024 года. Лидером как по объему загруженного контента, так и по количеству пользователей стал вокзал Адлера, рассказали в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего с января по сентябрь на вокзалах скачали почти 2,2 Пб, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На вокзале Адлера трафик составил 44 Тб, далее идут Краснодар (40 Тб) и Павелецкий вокзал в Москве (37 Тб).

Количество пользователей сервиса с начала года превысило 5,7 млн человек. Лидирует вокзал Адлера – более 298 тыс. подключений. На вокзале Ростова-на-Дону более 113 тыс. подключений, Казанский вокзал Москвы на третьем месте — почти 99 тыс. подключений.

В РЖД рассказали, что воспользоваться интернетом через Wi-Fi можно более чем на 400 вокзалах и станциях. Подключают как крупные вокзалы, так и небольшие.

С января по август текущего года вокзалы Адлера и Сочи продемонстрировали рекордные показатели пассажиропотока. Они стали самыми загруженными на юге страны. Вокзал Адлера отправил 5,4 млн пассажиров, Сочи – 3,4 млн человек.

Вячеслав Рыжков