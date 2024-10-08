Utair со 2 ноября начнет летать по маршруту Тюмень – Минеральные Воды

Авиакомпания Utair включила в осенне-зимнее расписание рейсы по маршруту Тюмень — Минеральные Воды. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, их запустят со 2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться по субботам. Вылет из Тюмени будет осуществляться в 17:10, из Минеральных Вод — в 20:00. Время в пути составит 3 часа 45 минут. Стоимость билетов начинается от 6,7 тыс. руб.

Напомним, в рамках зимней чартерной программы планируют запустить самолеты из Тюмени в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте. Они будут выполняться с ноября по март.

Полина Хабарова