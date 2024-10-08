R1 начал стройку первого за четыре года бинес-центра класса «А» в Екатеринбурге

Уральская компания R1 Development приступила к строительству бизнес-центра HighLine на ул. Машинная на территории бывшего завода Воровского в Екатеринбурге. Последним зданием такого уровня в городе является спроектированный бюро R1 бизнес-центр Neboplaza, который был открыт в 2020 году. В честь начала строительства HighLine основатель группы компаний R1 Дмитрий Реутт и генеральный директор партнера строительства, компании Prinzip Геннадий Черных разбили небольшой сквер, в котором высадили несколько деревьев. Господин Реутт подчеркнул, что после завершения работ площадь благоустроенной территории будет увеличена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба R1 Фото: пресс-служба R1

«Как и в других проектах R1, в основе философии HighLine лежит эмоциональныи и физическии комфорт человека, отдающего много времени своеи работе. Особенно той, которая требует большого душевного и интеллектуального вовлечения. Мы создавали новое бизнес-пространство, думая о вдохновении, свежих идеях, которые будут здесь появляться, экспериментах, росте и развитии профессионалов»,— отметил Дмитрий Реутт.

По его словам, HighLine планируют ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года. Здание будет состоять из 11 этажей с дизайнерским лобби и лаунж-зонами, ритейлом с витринным остеклением, кафе-столовой, общедоступным лекторием и собственным паркингом. На девяти этажах появятся гибридные и эргономичные рабочие пространства от openspace до камерных кабинетов. Пятый и шестой этажи будут иметь террасы, выходящие в дворовое пространство офиса и на ул. Машинную. Дмитрий Реутт добавил, что в HighLine применят системы вентиляции и кондиционирования, шумоизоляцию, систему пожаротушения и оповещения, шесть скоростных лифтов и видеонаблюдение.

«Мы учли то, что нам в ходе жизни и работы в офисе чуть-чуть не хватает. Большинство офисов в Екатеринбурге имеет инженерные проблемы: с вентиляцией, скоростью слаботочечных систем, иногда электричество вырубает. Здесь мы делаем упор на качество инженерной инфраструктуры»,— подчеркнул господин Реутт.

Он отметил, что специалисты R1 продумали, как окружить работника офиса «классным удобным сценарием». «Наша работа про жизнь, не только про сидение у компьютера, это про то, как человек приходит на работу, проводит время, общается, развивается и учится. Мы хотим связать здание с теми функциями, которые уже есть вокруг, чтобы людям здесь было удобно. В первую очередь мы ждем крупных покупателей и арендаторов, которые смогут занять целые этажи»,— добавил Дмитрий Реутт.

Группа компаний бренда R1 занимается созданием и строительством объектов жилой, коммерческой и индустриально-логистической недвижимости. Состоит из девелоперской компании, проектного и архитектурного бюро. Проектное бюро R1 за 11 лет работы на рынке создало более 150 объектов в 18 городах мира. В их числе аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, канатная дорога в Благовещенске, соединяющая Россию и Китай; Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге, конгресс-холл «Екатеринбург-Экспо» и корпус университета Шеффилда в Великобритании. В портфель R1 Development входят ЖК «Банников Дом», БЦ Highline в Екатеринбурге, индустриально-логистические парки «Дружба» в Казани, Перми и Хабаровске.

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