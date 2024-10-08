На Урал за лето привезли 180 тонн новогодних товаров на 40 млн рублей

За лето 2024 года сотрудники Уральской электронной таможни оформили более 160 тонн праздничных игрушек, елок, карнавальных костюмов и фейерверков общей стоимостью 37 млн руб. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Уральского таможенного управления, это 88% от всех ввезенных поставок новогодней продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В основном новогодние товары привозятся из Китая. По словам начальника Уральской электронной таможни Сергея Епифанова, с начала года на Урал привезли более 180 тонн новогодних товаров на сумму более 40 млн руб. Бизнес начинает готовиться к сезонным продажам за полгода. До ноября мы ждем сотни импортных партий с «зимними» товарами, а ближе к новому году поступят первые бассейны, сап-борды и садовый инвентарь»,— отметил он.

Полина Хабарова