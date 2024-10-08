Коечный фонд в больницах Башкирии достиг минимума с 2014 года

В 2023 году число коек в больничных организациях Башкирии снизилось до 30 тыс., что является самым низким значением по крайней мере с 2014 года. Данные за 2011–2013 годы не представлены, а в 2005 и 2010 годах коечный фонд составлял 39,2 тыс. и 36,4 тыс. соответственно. Такая информация содержится в отчете Башстата.

В пересчете на 10 тыс. человек населения значение тоже достигло минимума. Так, если в 2005 году обеспеченность составляла 96,4 коек на 10 тыс. населения, то в 2022 году — 79,6 коек, а в 2023 году — 73,6 койки.

Самых низких значений достигли также численность среднего медицинского персонала (39,1 тыс. всего и 96,3 работника в пересчете на 10 тыс. человек) и количество больничных организаций (96 штук).

Одновременно специалисты Башстата фиксируют максимальное число врачей (18 тыс., столько же было в 2019 году, в пересчете на 10 тыс. населения — 44,4) и количество амбулаторно-поликлинических организаций (624 учреждения).

Идэль Гумеров