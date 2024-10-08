Глава СКР потребовал возбудить дело по факту нападения на участника СВО в Крыму
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника специальной военной операции (СВО) в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По информации из социальных сетей, в Ялте между жителями и участником СВО завязался конфликт, в ходе которого военному были нанесены телесные повреждения. В публикации также сообщается, что ссора возникла по малозначительному поводу. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета России Владимиру Терентьеву представить доклад по данному делу.