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Глава СКР потребовал возбудить дело по факту нападения на участника СВО в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника специальной военной операции (СВО) в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации из социальных сетей, в Ялте между жителями и участником СВО завязался конфликт, в ходе которого военному были нанесены телесные повреждения. В публикации также сообщается, что ссора возникла по малозначительному поводу. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета России Владимиру Терентьеву представить доклад по данному делу.

Нурий Бзасежев

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