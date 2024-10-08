Жителя Краснодара оштрафовали за запуск салюта на проезжей части

Полиция установила личность жителя Краснодара, который в минувшие выходные запустил фейерверк на проезжей части. Его привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Об инциденте правоохранителям стало известно в ходе мониторинга соцсетей. Полиция выявила публикацию, в которой сообщалось о запуске салюта на проезжей части дороги по улице Дальней.

Как отметили в ведомстве, нарушение общественного порядка произошло в вечернее время и создало помехи для движения транспорта, а громкие звуки могли напугать местных жителей. По словам мужчины, его поступок был вызван новостью о скором отцовстве.

По итогам проверки в отношении 31-летнего краснодарца составили три административных протокола: по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ст. 12.30 КоАП РФ (создание помех для движения транспортных средств) и ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Также его оштрафовали на 1,5 тыс. руб.

Нарушителю грозит административный арест на срок до 15 суток за нарушение общественного порядка. Окончательное решение по делу примет суд.

Нурий Бзасежев