Сочи привлечет 586 млрд рублей инвеситиций на развитие курортной сферы

В ходе планерного совещания глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что инвестиционный портфель города насчитывает 54 проекта на 586 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

По планам мэрии, новые проекты создадут более 24 тыс. рабочих мест и 25 тыс. гостиничных номеров. Большинство из них направлено на развитие санаторно-курортной отрасли, что составляет 67% от общего объема инвестиций. Планируемый срок реализации — с 2025 по 2033 годы.

До 2027 года будут восстановлены санаторно-курортные комплексы «Волна» и «Кристалл», санаторий имени Кирова. Также планируется реконструкция гостиницы «Приморская».

Кроме того, в инвестиционный портфель входят три проекта в потребительской сфере и один в спортивной отрасли, которые получили статус масштабных.

Как отметил мэр Сочи, партнерство с бизнесом позволило реализовать несколько значимых социальных проектов: в рамках комплексного развития территории построены современная школа на 1100 мест в Раздольном и детский сад на 550 мест в Кудепсте. Сейчас при участии инвесторов продолжается строительство еще восьми социальных объектов.

На совещании также обсудили эффективность работы муниципальных служащих. С октября 2023 года в администрации Сочи внедрена система оценки, включающая 13 ключевых показателей, таких как социально-экономическое развитие, исполнение бюджета и оказание муниципальных услуг. По итогам 2024 года положительная динамика достигнута по шести направлениям, включая выполнение кассового плана бюджета и информационное сопровождение национальных проектов.

Нурий Бзасежев