На Урале экс-министра Василия Старкова будут судить по делу о взяточничестве

Прокуратура направила в Кировский и Октябрьский районные суды Екатеринбурга уголовные дела экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова и экс-начальника регионального управления автодорог Вячеслава Данилова, сообщили в прокуратуре области.

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Василий Старков обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере), Вячеслав Данилов — по чч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за общее покровительство по службе в значительном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков, на тот момент являющийся министром, лично получил от бенефициара строительной организации взятку в размере 4 млн руб. за обеспечение заключения с данным юрлицом госконтрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в регионе и искусственных сооружений на них. После этого он дал устное поручение заключать контракты с этой компанией Вячеславу Данилову, который находился от него в служебной зависимости — сам экс-начальник во время личных встреч с руководителями дорожных организаций указывал на возможность передачи ему взятки за общее покровительство, при этом их суммы и действия за них сторонами не обсуждались. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов получил в качестве взятки 12,1 млн руб.

Обвиняемые признали свою вину в инкриминируемых им деяниях в полном объеме. Кроме того, в суды направлены уголовные дела в отношении троих взяткодателей.

В начале сентября суд оставил Василия Старкова под домашним арестом, меру пресечения продлили до 31 октября. Его адвокат обжаловал решение Ленинского районного суда, попросив для подзащитного более мягкой меры пресечения, однако облсуд оставил решение без изменений.

Ирина Пичурина