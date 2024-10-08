В Динском районе Кубани ночью потушили мусор на площади 250 «квадратов»

В Динском районе Краснодарского края ночью 7 октября пожарные потушили возгорание на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 21:06. Через минуту к месту вызова уже направили подразделения гарнизона.

Прибывшие пожарные установили, что на улице Суворова загорелся мусор на площади 250 кв. м. В 21:15 огонь удалось локализовать, а в 22:51 — ликвидировать открытое горение.

В тушении огня принимали участие пять сотрудников МЧС и одна единица техники. О пострадавших не сообщается.

Нурий Бзасежев