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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 8 октября

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле перед саммитом СНГ две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

В Москве пройдет саммит СНГ под председательством России.

Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов страны.

В подмосковной Балашихе городской суд огласит приговор бывшему следователю Марату Тамбиеву, обвиняемому в получении рекордной взятки в биткоинах.

235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки.

Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о замене домашнего ареста на запрет определенных действий блогеру Дмитрию Портнягину по делу о неуплате налогов и легализации доходов.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску банка «Открытие», требующего взыскать 4,9 млрд руб. с компании «Русснефть».

Арбитражный суд Москвы проведет разбирательство между «Белгородским заводом сапфиров "Монокристалл"» (дочерняя компания ставропольского АО «Монокристалл») и компанией «Ингосстрах» о взыскании 62,39 млн руб. по договору страхования.

В Санкт-Петербурге пройдет пресс-конференция, посвященная особенностям проведения призыва на срочную военную службу. Участвуют военный комиссар Ленинградской области полковник Игорь Янин.

В Санкт-Петербурге Конституционный суд России проведет слушание дела о проверке конституционности статей об исковой давности по запросу Краснодарского краевого суда.

В Ялте вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин примут участие в конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».

Постпреды ЕС соберутся для обсуждения идеи добровольных взносов в Европейский фонд мира, чтобы таким образом оказывать военную помощь Украине даже в случае сохранения вето Венгрии.

В Берлине пройдет встреча канцлера страны Олафа Шольца с главами пяти международных экономических и финансовых организаций.

В Брюсселе пройдет встреча генерального секретаря НАТО Марка Рютте с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Национальное собрание Франции рассмотрит инициативу коалиции левых сил о вотуме недоверия новому правительству Мишеля Барнье.

В Индии запланировано объявление результатов выборов в ассамблею (региональный парламент) союзной территории Джамму и Кашмир, прошедших в три этапа в сентябре и октябре.

8 октября запланировано возвращение космического корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин.

В Латвии завершатся учения Namejs-2024 с участием НАТО.

В Гааге пройдет заседание исполнительного комитета Организации по запрещению химического оружия.

Бывший полузащитник «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной Испании Андрес Иньеста объявит о завершении своей профессиональной карьеры футболиста.

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