В Краснодаре утвердили планировку нового микрорайона площадью 76 га

Глава Краснодара утвердил планировку территории нового района города, площадь которого составит 75,67 га. Об этом говорится в подписанном мэром постановлении.

Новый микрорайон появится в Прикубанском внутригородском округе южнее ул. Сорока. Застройкой микрорайона займется СЗ «Инсити» в рамках соглашения о комплексном развитии территории.

По проекту, в новом микрорайоне появятся жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями. В том числе там разместят библиотеку и подземные автостоянки. Также планируется построить социальные объекты: пять детских садов на 350 мест каждый, школы на 1100 и 1650 мест, а также два медучреждения, детскую школу искусств со встроенно-пристроенными помещениями для размещения дома культуры и управление соцзащиты.

Кроме того, в новом микрорайоне построят храм, котельную, многоуровневые парковки, в том числе со встроенно-пристроенными коммерческими помещениями. Также в районе планируют возвести площадки для занятия спортом, спортивное сооружение с бассейном, организации дополнительного образования в области спорта на 500 мест. Застройщик также установит транспортную, инженерную инфраструктуру и озеленит территорию.

Татьяна Ручкина