На Кубани машины D-класса с пробегом подешевели на 35%

В третьем квартале в Краснодарском крае стоимость автомобилей с пробегом D-класса (цена которых более 3 млн руб.), снизилась на 35,2%. Как сообщили в пресс-службе «Авито Авто», по сравнению со вторым кварталом 2024 года цена упала на 37,2%.

Самым популярным автомобилем с пробегом дороже 3 млн руб. на Кубани стала Toyota Camry. Ее доля продаж — 4,18% Средняя цена — почти 3,6 млн руб.

Второй по популярности автомобиль в этой категории — BMW 5-й серии, доля продаж которого составляет 3,86%, цена — почти 4,5 млн руб. На третьем месте — BMW X5. У него доля продаж — 3,32%, цена — 6,9 млн руб. В топ-5 лидеров также вошли Mercedes-Benz E-класса с долей продаж 2,87% (4,2 млн руб.) и Geely Monjaro — 2,68% (3,6 млн руб.).

Татьяна Ручкина