В Краснодаре вакцинировали от гриппа почти 130 тысяч детей

В Краснодаре от гриппа вакцинировали почти 130 тыс., или 65% детей. Как сообщает пресс-служба администрации города, также прививки сделали 40% взрослого населения города.

Начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова считает, что вакцинация является эффективным и доступным каждому способом защитить себя и родных от заболевания гриппом и ОРВИ. Она рассказала, что отечественная вакцина позволяет в несколько раз снизить риск инфицирования и тяжелых осложнений.

Вакцинация в кубанской столице началась в сентябре. Она продлится до зимы. Прививку могут сделать все желающие в мобильных пунктах. При себе нужно иметь паспорт. Мобильные пункты вакцинации работают по будням с 9:00 до 18:00 на улицах Красная, 109 (Александровский бульвар, напротив Crowne plaza) и Красная, 35 (сквер Жукова) и по выходным с 9:00 до 17:00 на ул. Трамвайная, 2 (парк «Солнечный Остров») и ул. Колхозная, 86 (парк «Чистяковская роща»).

Татьяна Ручкина