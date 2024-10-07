Днем 7 октября в Краснодаре столкнулись три иномарки и школьный автобус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Краснодара Фото: пресс-служба полиции Краснодара

ДТП произошло в станице Елизаветинской. Предварительно установлено, что водитель Mazda проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автобусом «ПАЗ» и другими иномарками.

В результате ДТП никто не пострадал. В момент аварии в автобусе пассажиров не было, он направлялся в школу.

Татьяна Ручкина