Не шлите нам mail турецкий

Кубанские депутаты выступили с инициативой поправок в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан». Они считают, что заявители должны слать в органы власти электронные обращения только с почтовых ящиков, находящихся в доменной зоне РФ. Законопроект обосновывается ростом спама, создающего препятствия для рассмотрений обращений, присланных по делу, а также нарушением закона «О персональных данных», которые будут передаваться через иностранные сервера и храниться на них. Эксперты от информационной безопасности подтверждают, что число атак из-за рубежа на российскую инфраструктуру увеличилось, но не считают, что такая мера поможет решить проблему. По мнению юристов, введение подобных ограничений в принципе возможно, но их целесообразность должна быть обоснована исчерпывающим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В законодательные органы по электронной почте приходит много спама

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В законодательные органы по электронной почте приходит много спама

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В электронной системе Государственной думы РФ зарегистрирована правотворческая инициатива Законодательного собрания Краснодарского края о внесении изменений в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан». Кубанские депутаты предлагают установить к электронным обращениям требование о нахождении почтовых сервисов заявителей в доменной зоне РФ, жалобы же с почты на иностранных доменах предложено оставлять без рассмотрения.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что право на обращение является неотъемлемой и значимой частью правового статуса личности, и россияне широко применяют его в надежде на то, что им помогут отстоять нарушенные права и законные интересы. Вместе с тем не все заявители реализуют свое право добросовестно, отмечают кубанские законодатели.

В частности, информационная инфраструктура законодательных органов субъектов РФ, а именно входящих в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию, на системной основе подвергается спам-рассылкам, которые осуществляются, как правило, посредством направления массовых обращений от заявителей с e-mail, зарегистрированных в иностранной доменной зоне, утверждается в документе. В таких случаях достоверно установить авторство обращения, чтобы понять, именно ли это лицо является интересантом обращения, не представляется возможным.

Кроме того, направление обращения заявителя с использованием иностранных сервисов предполагает, что персональные данные заявителя, которые он должен указать в обращении, фактически будут храниться вне территории России, что противоречит требования закона «О персональных данных», указано в пояснительной записке. Использование почтовых сервисов, зарегистрированных на территории недружественных государств, не отвечает требованиям законодательства о защите информации, отмечают депутаты.

Они также добавляют, что доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений с e-mail в иностранных доменах не превышает 5%. А вместе с тем хакерские атаки с территорий отдельных иностранных государств могут создать препятствия для реализации права российских граждан на обращение в электронной форме.

Уточняется, что актуальность поставленной кубанскими депутатами проблемы отмечена комиссией Совета законодателей РФ по координации законотворческой деятельности и законодательными органами субъектов РФ, входящих в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию. При этом предложение по такому ее решению концептуально поддержано.

Глава краснодарской IT-компании «Вангард софт», которая занимается в том числе и вопросами информационной безопасности, Виктор Тонконог подтверждает, что в последнее время число хакерских атак на объекты российской инфраструктуры из-за рубежа выросло, и в этом смысле такое решение действительно видится логичным. Но он не считает, что оно решит проблему.

«Спамить госорганы можно и с российских ящиков. При этом, если спамер с российским ящиком задастся целью скрыть свой IP-адрес (например, он не хочет, чтобы органы власти его идентифицировали), он может воспользоваться и VPN, и другими способами доступа к почте через удаленный компьютер за рубежом. Иногда его розыск возможен, но он требует немыслимых усилий. Скорее этот законопроект похож на очередной шаг в сторону перевода российских пользователей на отечественные сервисы. Думаю, что выиграют от него больше наши сервисы, потому что они получат приток новых пользователей, а соответственно, и рекламных доходов»,— считает он.

С ним согласен и другой IT-эксперт Кирилл Козловский. Признавая наличие обозначенной депутатами проблематики, он отмечает, что относимость к доменной зоне РФ вовсе не означает, что сами почтовые серверы будут находиться на территории РФ и в российской юрисдикции, равно как и пользователи этих серверов.

«Хороший способ ограничить поток электронных спам-обращений — использовать Госуслуги как единственное средство аутентификации. Закон такое поражение в правах запрещает, но побороть спам можно только через полную идентификацию отправляющего»,— говорит он.

Краснодарский адвокат Роман Кабанов разъяснил изданию, что Конституция говорит о праве граждан на обращение в госорганы и получение ответов от них в общем, хотя сама процедура регулируется законом. «Подобные поправки в федеральный закон в принципе возможны. Но при введении таких ограничений нужно исчерпывающе обосновать их целесообразность. На мой взгляд, в пояснительной записке не приведены веские причины этого, и может случиться так, что эти ограничения будут установлены в отсутствие реальных угроз»,— считает юрист.

Михаил Волкодав