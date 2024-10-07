За полгода с улиц Краснодара эвакуировали 6800 машин

За полгода с улиц Краснодара эвакуировали более 6,8 тыс. автомобилей. Как сообщил глава города Евгений Наумов в своем Telegram-канале, чаще всего транспортные средства оставляют на улицах Мира, Красной, Рашпилевской, Октябрьской и Постовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Господин Наумов отметил, что центр города становится значительно свободнее. По его наблюдениям, на полосах, предназначенных для движения, стало меньше стихийных парковок.

«Прямо под знаком ''Стоянка запрещена'' автомобили реже дожидаются своих хозяев. Постепенно водители привыкнут, что соблюдать ПДД в Краснодаре — обязательно, а не соблюдать — дорого»,— сказал мэр.

Глава города подчеркнул, что эвакуаторы работают постоянно: в будние дни, в выходные и праздники. Все доходы с парковок поступают в дорожный фонд Краснодара, заверяет мэр. «Получается, благодаря порядочным водителям ремонтируются дороги, обновляются знаки и светофоры»,— говорит Евгений Наумов.

За последнюю неделю, с 30 сентября по 6 октября с улиц Краснодара эвакуировали 299 автомобилей. Об этом сообщили в дептрансе города.

Татьяна Ручкина