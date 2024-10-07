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В Тихорецком районе Кубани обследовали 500 домов после атаки ВСУ

В Тихорецком районе Краснодарского края продолжают обследовать дома после атаки киевского режима 21 сентября. Как сообщает оперштаб региона, специалисты обошли 499 домов, из них 379 повреждены. Всего в районе приняли 1073 заявления на получение единовременной помощи.

В поселке Каменном проверили 391 домовладение, из них повреждены 295. В поселке Тихоньким специалисты обошли 108 домов, повреждения выявили в 84.

По 126 заявкам муниципальные группы уже устранили последствия ЧС. Часть работ жители выполнили самостоятельно.

«Особое внимание в районе уделяют социально незащищенным гражданам — маломобильным, инвалидам и одиноко проживающим. В 25 домах этой категории жителей ремонтные работы выполнили в полном объеме. Также оказали помощь четырем семьям участников СВО»,— сказали в оперштабе.

В ночь на 21 сентября ВСУ выпустили по Тихорецкому району Кубани два беспилотника, которые военные подавили силами ПВО и РЭБ. Но из-за падения обломков одного из дронов возник пожар, который перекинулся на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

Татьяна Ручкина

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