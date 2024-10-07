СвЖД за девять месяцев выплатила 23,8 млрд рублей налогов

За девять месяцев 2024 года Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 23,8 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

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В региональные и местные бюджеты перечислили 9,5 млрд руб.:

в бюджет Свердловской области выплачено 4 млрд руб.

ХМАО – Югры — 1,8 млрд руб.

Тюменской области — 1,6 млрд руб.

ЯНАО — 0,4 млрд руб.

Пермского края — 1,7 млрд руб.

Отмечается, что в 2024 году для нужд РЖД планируется приобрести продукцию местных предприятий на 79,3 млрд руб.

Полина Хабарова