СвЖД за девять месяцев выплатила 23,8 млрд рублей налогов
За девять месяцев 2024 года Свердловская железная дорога (СвЖД) выплатила 23,8 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
В региональные и местные бюджеты перечислили 9,5 млрд руб.:
- в бюджет Свердловской области выплачено 4 млрд руб.
- ХМАО – Югры — 1,8 млрд руб.
- Тюменской области — 1,6 млрд руб.
- ЯНАО — 0,4 млрд руб.
- Пермского края — 1,7 млрд руб.
Отмечается, что в 2024 году для нужд РЖД планируется приобрести продукцию местных предприятий на 79,3 млрд руб.