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В Адыгее на 12 лет осудили сотрудника вневедомственной охраны, убившего коллегу

В Адыгее бывшего сотрудника вневедомственной охраны почтового отделения отправили на 12 лет в исправительную колонию строгого режима за убийство коллеги. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и следкома республики.

Следствие и суд установили, что вечером 14 апреля 2024 года охранник вневедомственной охраны почтового отделения, расположенного в Майкопе, находился на своем рабочем месте. При общении с сотрудником почтового отделения у них возник конфликт. Охранник выстрелил из служебного оружия в коллегу, который скончался на месте преступления.

Майкопский городской суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего сотрудника ФГУП «Охрана» по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Помимо колонии экс-охраннику назначили 55 тыс. руб. штрафа.

Татьяна Ручкина

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