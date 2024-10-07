В Новороссийске из горящей многоэтажки эвакуировали 60 человек

В Новороссийске в многоквартирном доме на переулке Литейном произошел пожар. Из-за него спасатели эвакуировали из здания 60 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, один пострадавший госпитализирован.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 11:08. Через 11 минут на место прибыли первые подразделения. Они выяснили, что загорелась квартира на восьмом этаже девятиэтажного здания на площади 20 кв. м.

В 11:45 пожар локализовали на площади 60 кв. м. Всего в ликвидации возгорания участвовал 21 спасатель и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина