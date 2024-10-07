Совмин Крыма и «РТ-Медицинские технологии» подписали соглашение о сотрудничестве

В Геленджике 7 октября в рамках форума «Биопром» Акционерное общество «РТ-Медицинские технологии» и Совет министров Крыма подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент «Ъ-Кубань» с места событий.

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Документ предусматривает сотрудничество в области внедрения отечественных инновационных технологий и решений в сфере здравоохранения.

Со стороны «РТ-Медицинские технологии» документ подписал генеральный директор компании Сергей Дмитроченко, со стороны Совета министров Республики Крым — заместитель председателя Елена Романовская.

«У нас более 50 млрд рублей было вложено только в здравоохранение Крыма, включающее в себя строительство различных медучреждений. Росстех, как передовая компания, готова также выступать в роли единственного поставщика, обеспечивающего такие объекты необходимым оборудованием»,— сказала «Ъ-Кубань» заместитель председателя Совета министров Республики Крым Елена Романовская.

Кроме того, подписанты планируют объединить усилия для повышения эффективности медицинской помощи за счет современных технологических решений. По их словам, соглашение направлено на улучшение продолжительности и качества жизни граждан Республики Крым и Российской Федерации в целом.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев