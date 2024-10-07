В Энеме потушили пожар в торговых помещениях

Спасателям потребовалось около трех часов для тушения пожара в торговых помещениях в Энеме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании коммерческих объектов поступило диспетчеру 7 октября в 10:28. К месту вызова были направлены подразделения Тахтамукайского пожарно-спасательного гарнизона.

В 10:56 была объявлена локализация возгорания на площади 150 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось в 13:25.

В тушении пожара задействовали 19 спасателей и 5 единиц техники от МЧС России. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Нурий Бзасежев