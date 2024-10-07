В тюменском селе во время пожара в частном доме погибли два человека

В селе Ситниково (Омутинский район) Тюменской области произошел пожар в частном доме, во время которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение в МЧС поступило сегодня, 7 октября, около 13:00. Площадь пожара составила 88 кв. м. По данным ведомства, в тушении были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава. Сейчас причина пожара устанавливается.

Полина Хабарова