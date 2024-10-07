Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В тюменском селе во время пожара в частном доме погибли два человека

В селе Ситниково (Омутинский район) Тюменской области произошел пожар в частном доме, во время которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сообщение в МЧС поступило сегодня, 7 октября, около 13:00. Площадь пожара составила 88 кв. м. По данным ведомства, в тушении были задействованы три единицы техники и шесть человек личного состава. Сейчас причина пожара устанавливается.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...