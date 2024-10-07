Гидрометцентр: снегом покрыто уже 45% территории России

Зимняя погода установилась на 40–45% территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ко второй половине недели снегом покроет Якутию, бОльшую часть Сибирского федерального округа и север Уральского федерального округа.

«Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег. В Якутии до 22–23 см уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом»,— рассказал ТАСС господин Вильфанд.

Он уточнил, что до конца недели снег покроет Амурскую область и восток Забайкальского края. Также снег ожидается в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Туве, большей части Архангельской области и на Кольском полуострове.

По прогнозу синоптиков, сегодня, 7 октября, в Москве будет +16–18°C (в Подмосковье — 14–19°C), облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. 8 октября температура в столице опустится до +12–14°C (по области — +11–16°C), также возможен кратковременный дождь, местами сильный.

Лаура Кеффер