Обновили обзорную площадку горного кластера Сочи — Роза Пик

Курорт «Роза Хутор» провел реновацию инфраструктуры смотровой площадки на высоте 2320 метров над уровнем моря.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Роза Пик является одной из самых востребованных достопримечательностей Сочи. Ежегодно ее посещают около 2 млн. туристов. С этой обзорной площадки, расположенной на курорте «Роза Хутор», открываются впечатляющие горные панорамы. Здесь можно увидеть Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду — и Черное море. Эти потрясающие виды гости курорта стремятся запечатлеть на память, поэтому Роза Пик также стал и одной из самых популярных фотолокаций региона. На этой высоте расположены известные экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и «виа феррата», так называемая «железная тропа». Работают подъемники, берут начало многие пешие маршруты, а зимой — горнолыжные трассы. На Роза Пик находится гастрономический ресторан «Высота 2320».

В августе курорт «Роза Хутор» начал благоустройство территории обзорной площадки. Теперь здесь установлены современные ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки, организованы теневые зоны с навесами, создано парковое пространство для отдыха с лавочками, растительными композициями и креативными фоторамками.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Как отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Мы посчитали нужным усовершенствовать Роза Пик. Сделать эту площадку более гармоничной и комфортабельной. Все работы проводились по отдельным зонам, поэтому Пик не закрывался. Это была довольно трудоемкая задача, с учетом высотного расположения и активного туристического сезона. В сентябре мы завершили реновацию и надеемся, что гости по достоинству оценят ее красоту и удобство. В будущем мы планируем создать здесь дополнительные точки притяжения с помощью малых архитектурных форм, креативных и интерактивных, что всегда привлекает туристов».

Летний сезон на «Роза Хутор» продлится до ноябрьских праздников. В настоящий момент курорт предлагает воспользоваться акцией раннего бронирования горнолыжного отдыха, когда можно приобрести ски-пассы, размещение и другие услуги по наиболее выгодным ценам.

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