«Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге представит выставку ближневосточного оружия

В екатеринбургском культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 8 октября откроется выставка «Узоры золота на стали...», демонстрирующая оружие Ближнего Востока XVI-XIX вв. из коллекции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Выставку покажут в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге, она продлится до 9 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В экспозиции представлены предметы холодного и огнестрельного оружия, а также изразцы, фрагменты ткани, элементы доспехов и конной амуниции, работы восточных и европейских художников, которые изображают носителей представленного оружия. В общей сложности зрители увидят более 200 предметов вооружения. Совмещение разных элементов призвано показать жизнь мусульманского мира через используемое в нем оружие и орнаменты, нанесенные на него.

Выставка поделена на три раздела. В первом представлена боевая роль оружия и его использование в ритуалах исламских стран. Второй раздел акцентирует внимание на украшении оружия, использовании растительных, геометрических и эпиграфических (текстовых) орнаментов. Последний раздел рассказывает о культуре всадников и отношении к лошадям — здесь можно увидеть седла, попоны, сбруи и изображения наездников.

Кураторами выставки стали сотрудники отдела «Арсенал» петербургского Эрмитажа Всеволод Образцов и Елена Малоземова. «Каждая временная выставка — это эксперимент, и эта особенно. Мы попытались посмотреть на оружие и показать его так, как на него никто еще не смотрел»,— сказала госпожа Малоземова.

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге пройдут с 8 по 10 октября. Помимо открытия выставки, в них состоится сессия «Эрмитажной школы реставрации» в мастерских Екатеринбургского музея изобразительных искусств, лекции от сотрудников Государственного Эрмитажа в лектории Большого выставочного зала «Эрмитаж-Урал».

Анна Капустина