На Урале экс-сотрудника Ростехнадзора отправили в колонию за взяточничество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему сотруднику Ростехнадзора, обвиняемому в получении взятки в размере 20 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, он признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за незаконные действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц).

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С 2015 года подсудимый работал главным государственным инспектором межрегионального отдела горного надзора Уральского управления Ростехнадзора. В июне 2021 года он был уполномочен на проведение выездной проверки в организации, осуществляющей деятельность на месторождении серпентинитов (строительного камня).

Во время проверки подсудимый установил факты нарушения требований законодательства при ведении горных и взрывных работ в деятельности организации. «В дальнейшем представитель юридического лица, выступая в роли посредника, передал осужденному взятку в размере 20 тыс. рублей за непринятие в отношении предприятия мер ограничительного характера и штрафного воздействия на должностных лиц за выявленные нарушения»,— сказано в сообщении.

С учетом позиции гособвинения ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. руб. Также экс-сотрудник Ростехнадзора на четыре года лишен права занимать должности на госслужбе в системе исполнительной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти.

По данным источника «Ъ-Урал», осужденный фигурирует в деле главы Союза свердловских десантников Евгения Тетерина, который был признан виновным в трех эпизодах посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ). В апреле он был освобожден от наказания в виде девяти лет колонии строгого режима и штрафа в 25 млн руб. в связи с его участием в специальной военной операции.