На улице Большой Красной в Казани временно закроют проезжую часть
В Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов на ул. Большая Красная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
Причина закрытия дороги — обустройство сетей водоснабжения и водоотведения.
С 10 по 13 октября частично закроют проезжую часть и тротуар рядом с домом №49. С 13 по 15 октября на дорожном участке около дома №50 ограничат движение автомобилей и пешеходов.
В Казани три троллейбусных маршрута временно изменили движение из-за аварии контактной сети троллейбуса.