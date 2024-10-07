На улице Большой Красной в Казани временно закроют проезжую часть

В Казани поэтапно ограничат движение транспорта и пешеходов на ул. Большая Красная. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Причина закрытия дороги — обустройство сетей водоснабжения и водоотведения.

С 10 по 13 октября частично закроют проезжую часть и тротуар рядом с домом №49. С 13 по 15 октября на дорожном участке около дома №50 ограничат движение автомобилей и пешеходов.

В Казани три троллейбусных маршрута временно изменили движение из-за аварии контактной сети троллейбуса.

Диана Соловьёва