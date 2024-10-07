Из Сочи в Баку запустят новый авиарейс

Компания «Уральские авиалинии» запустит прямой рейс U6-2663/2664 по маршруту Сочи — Баку — Сочи. Полеты планируют осуществлять дважды в неделю на современных самолетах Airbus A320, сообщает пресс-служба авиахаба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Рейсы запустят с 28 октября. Вылеты из Сочи предусмотрены по понедельникам в 14:00, а также по четвергам — в 15:00. Примерное время в пути составит около двух часов.

Обратные рейсы из Баку в Сочи планируют осуществлять по вторникам в 02:25, а также по пятницам в 03:30. Продолжительность полета составит два часа.

Для пассажиров, заинтересованных направлением, доступны также рейсы авиакомпаний «Азимут» и AZAL Azerbaijan Airlines.

Нурий Бзасежев