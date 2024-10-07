В Москве начали включать отопление

В жилых домах и социальных объектах Москвы начали включать отопление, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Подача тепла будет происходить поэтапно, полностью отопление включат в течение пяти дней.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы»,— рассказал господин Бирюков, его слова приводит Telegram-канал городского хозяйства Москвы.

Сначала отопление включат в социальных учреждениях, параллельно с этим — в жилых домах и офисных зданиях. Затем тепло подадут на предприятия торговли и промышленности. Заммэра отметил, что все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. По его словам, всего к подаче тепла подготовили 74 тыс. объектов, включая более 34 тыс. многоквартирных домов.

По информации Гидрометцентра, в понедельник, 7 октября, температура воздуха в Москве прогреется до 16–18°С. Ночью она опустится до 10–12°С. Также прогнозируется облачность и небольшой дождь на юго-востоке столицы.

Ольга Семеновых