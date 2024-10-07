Несколько десятков улиц остались без света в Сочи

Более 50 улиц остались 7 октября без света в Сочи. Ограничения в подаче электроэнергии связаны с плановыми ремонтными работами и установкой цифровых приборов учета. Временные неудобства продлятся до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Сочи без света остались улицы Попова, Урицкого, Полевая, Светогорская, Шиловская, Форелевая, Павлика Морозова, Сергеевская, Букова, Тепличная. Также подачу электроэнергии ограничили для улиц Земнухова, Громовой, Чайкиной, Тюленина, Транспортная, Шевцов, Красная.

Из-за плановых ремонтных работ света не будет на переулках Тельмана, Шоссейный, Ветеринарный, Тупик Пятигорский. Также электричество ограничат для сел Цыпка, Георгиевское, Агой, Отрадное. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик