В воскресенье в Казани произошло 100 ДТП

В воскресенье в столице Татарстана произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, из них с пострадавшими — два: в результате наезда на препятствие и пешеход переходил дорогу вне пешеходного перехода. Данные опубликовала Госавтоинспекция города.

Восемь водителей было задержано в состоянии алкогольного опьянения; семь — без прав на управление транспортным средством.

Также в отдел полиции было доставлено 10 человек — их подозревают в совершении преступлений.

Зарина Акбирова