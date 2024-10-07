Глава СКР затребовал доклад по делу о надругательстве над жителем Крыма

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий в отношении жителя Крыма. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Информация об инциденте распространилась в социальных сетях. Пользователи сообщали, что в Симферополе уроженцы одной из стран ближнего зарубежья обманом завлекли мужчину в квартиру, где в отношении него совершили насильственные действия.

Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву доложить об установленных обстоятельствах происшествия.

Нурий Бзасежев